Spanisch lernen mit der VHS

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet Sprachkurse für "Spanisch" mit verschiedenen Niveaustufen an. Die Kurse beginnen wie folgt: Spanisch 1.1 startet am heutigen Dienstag, 19. Februar, 19.30 Uhr, Berufsschule, Lehrsaal A017; Spanisch 1.3 am Donnerstag, 21. Februar, 19.30 Uhr, in der VHS-Geschäftsstelle und Spanisch 2.1 startet am Donnerstag, 21. Februar, 18 Uhr, in der VHS-Geschäftsstelle. Anmeldung ist unter Telefon 09261/60600 oder per Internet unter www.vhs-kronach.de möglich. red