Spanisch-Kurs um zwei Wochen verschoben

Die Volkshochschule musste den Kursbeginn "Spanisch für Anfänger" um zwei Wochen verschieben. Neuer Kursbeginn ist am Dienstag, 26. März, von 18.30 bis 20 Uhr. Der Sprachkurs ist in der Schule Ebensfeld und geht über zehn Abende. Die Kursleitung hat Maria Paula Amtmann inne. Unterhaltsam und mit viel Freude werden die ersten Schritte in der spanischen Sprache unternommen. Anmeldungen direkt online unter www.vhs-lif.de oder bei der Hauptstellenleiterin Jutta Hellmuth, Telefon 09573/6951, oder juttahellmuth@hotmail.com. red