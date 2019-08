Der Kindergartenverein Krum lädt zu seinem Altach-Weinfest am Samstag, 24. August, ein. Auf dem romantischen Festplatz in der Dorfmitte des Zeiler Stadtteils können die Besucher bei Krümler Spezialitäten und guten einheimischen Weinen ein paar vergnügliche Stunden genießen. Ab 18 Uhr unterhält "laVita Live-Musik" mit Franz Huber und seinen Freunden. Bei schlechten Wetter findet das Weinfest in der beheizten Halle direkt am Festplatz statt. Der Eintritt ist frei. Foto: Christian Licha