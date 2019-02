Bad Staffelstein vor 13 Stunden

Spätschicht mit der Gruppe "Viels@itig"

Am Freitag, 22. Februar, ist ab 19.30 Uhr die nächste Spätschicht in der Annakapelle und am Sonntag, 24. Februar, ab 18 Uhr in Loffeld in der Kapelle "Patrona Bavariae" die Spätschicht "An einem ander...