Loffeld vor 15 Stunden

"Spätschicht" in der Loffelder Kapelle

"Denk an Dich und lass' den Rest mal ruhen!" lautet das Thema der "Spätschicht" am Sonntag, 27. Oktober, ab 18 Uhr in der Kapelle "Patrona Bavariae" in Loffeld. Die Band "Vielsaitig" der Pfarrei Bad S...