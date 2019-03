Bad Staffelstein vor 18 Stunden

"Spätschicht" in der Annakapelle

In der Annakapelle findet am morgigen Freitag um 19.30 Uhr eine Spätschicht "Denk an Dich und lass den Rest mal ruhen" statt. Gestaltet wird die Spätschicht von der Band "Vielsaitig". red