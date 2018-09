Späte Mutterschaft: Auch der Kreis Kronach geht mit dem Trend

Mama U20? Kommt im realen Leben inzwischen seltener vor als im Fernsehen, wo die Teenie-Mütter boomen: 17 der insgesamt 462 Babys, die 2017 im Kreis Kronach geboren wurden, haben eine Mutter, die bei der Geburt jünger war als 20 Jahre. Das sind 3,7 Prozent der Babys. Last-Minute-Mutter kam öfter vor: 26 oder 5,6 Prozent der Neugeborenen haben eine Mutter, die bei der Geburt älter als 40 war. (Vorjahr: Teenie-Mütter 17/Ü40-Mütter: 17). Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Geburten insgesamt im Kreis Kronach gesunken. Da waren es 478 Neugeborene. Die meisten Neugeborenen im Kreis Kronach - wie übrigens in ganz Bayern - hatten vergangenes Jahr eine 30- bis 35-jährige Mutter. Insgesamt war das hier 146-mal der Fall (31,6 Prozent). Die Bayernquote liegt bei 37,2 Prozent.

Das ist eine deutliche Veränderung in Richtung spätere Mutterschaft in den letzten Jahrzehnten. 1995 zum Beispiel waren die meisten Mütter jünger, lag die mütterliche Mehrheit in Bayern bei 37,3 Prozent der Babys bei den 25- bis 30-Jährigen Müttern und die Mädels zwischen 30 und 35 hatten 33,8 Prozent der Neugeborenen.

Im Kreis Kronach hatten 1995 noch 44,5 Prozent der Neugeborenen eine Mutter zwischen 25 und 30 (291 Babys). 2017 lag die Quote in dieser Altersklasse dagegen nur noch bei 33,3 Prozent (154 Babys). Der Trend zur späteren Mutterschaft geht seit Jahren mit den Veränderungen in der Lebensplanung junger Frauen einher. Frauenärzte bescheinigen den "Risikoschwangeren", besonders sorgsame Schwangere zu sein, denn sie halten die Kontrolltermine ein, essen gesund, trinken keinen Alkohol und meiden Stress. zds