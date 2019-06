Späte Ehre für Heinrich Faber

Der in Lichtenfels geborene Komponist und Musiktheoretiker Heinrich Faber (1490 bis 1552 ) kommt zu späten Ehren. Neben der Namensgebung für die Musikschule Lichtenfels unterstreichen nun auch das Domgymnasium und die Stadt Naumburg die Bedeutung Heinrich Fabers, der dort lange Jahre lehrte.

In Zusammenarbeit mit dem Leiter der Musikschule Lichtenfels hat der Musikkurs des Domgymnasiums viele Fakten um Fabers Lebensweg ausgetauscht. Hieraus erwuchs die Aufnahme in die "Straße der Musik".

Dank Heinrich Fabers Wirken - sein Einfluss revolutionierte den Musikunterricht - wird am Dienstag, 18. Juni, die Stadt Naumburg (Sachsen-Anhalt) in einem Festakt in die "Kulturtourismus-Route" aufgenommen. red