Sozusagen im Vorbeigehen am Automaten spenden und Gutes tun

Mit einer Spendenaktion will die Sparkasse die Bekanntheit des kontaktlosen Bezahlens ausbauen und gleichzeitig etwas Gutes für die Region tun. An zwei Spendenautomaten in den beiden Hauptstellen kann das kontaktlose Zahlen getestet werden und so pro Vorgang ein Euro zugunsten der Tafel Coburg beziehungsweise Tafel Lichtenfels plus gespendet werden.

In kurzem Abstand

Seit 2017 können Kunden der Sparkasse ihre Einkäufe mit der Sparkassen-Card oder der Sparkassen-Kreditkarte kontaktlos bezahlen. Dabei ist es lediglich notwendig, die Karte in kurzem Abstand an das Kartenterminal des Händlers zu halten. Je nach Betrag ist die Eingabe der PIN erforderlich.

Im letzten Jahr wurde das kontaktlose Bezahlen um das Mobile Bezahlen mit Android-Smartphones erweitert. Zudem wird die Sparkasse in diesem Jahr Apple Pay in Deutschland einführen und den Kunden die Möglichkeit bieten, mit ihrem iPhone (und jedem Apple-Gerät, das für Apple Pay genutzt werden kann) einfach, sicher und vertraulich zu bezahlen.

Läuft seit 2. Dezember

Im Zeitraum vom 2. Dezember bis 7. Januar 2020 führt die Sparkasse Coburg-Lichtenfels eine Kontaktlos Charity-Aktion durch. Während der Öffnungszeiten kann dabei in den beiden Hauptstellen in Coburg und Lichtenfels ganz unkompliziert für den guten Zweck gespendet werden. Die Spende wird am Spendenautomaten durch eine Kontaktlos-Zahlung ausgelöst. Die gesammelten Spenden gehen komplett an die Tafel Coburg oder die Tafel Lichtenfels plus. Die Tafeln sammeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese für einen symbolischen Betrag an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Allein in Coburg und Umgebung gibt es rund 700 Menschen, die auf die Unterstützung der Tafel Coburg angewiesen sind.

Mit den Erlösen soll die Arbeit der Tafeln gewürdigt werden. Darüber hinaus soll so Familien, die auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind, ein zusätzlicher Freiraum geschaffen werden, um sich den ein oder anderen kleinen Wunsch zu erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer mitmachen möchte, benötigt eine kontaktlosfähige Girocard beziehungsweise Kreditkarte oder ein Android-Smartphone mit der Sparkassen-App "Mobiles Bezahlen". Dazu reicht es aus, die Karte oder das Smartphone ganz nah an die Kontaktlos-Einheit des Automaten zu halten, und schon ist die gute Tat vollbracht. red