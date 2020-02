Sozialverband macht mobil

Eine Delegation des VdK-Kreisverbandes Lichtenfels mit dem Kreisvorsitzenden Heinz Wittmann und der Kreisgeschäftsführerin Christine Rieder machte kürzlich an einem Stand in der Mainau auf das zunehmende Problem der Altersarmut in Deutschland aufmerksam, eine Tatsache, die der VdK bundesweit thematisiert. Um diesem Thema Nachdruck zu verleihen, findet am Samstag, 28. März, in München eine zentrale VdK-Demonstration unter dem Motto "Soziales Klima retten!" statt, bei der Zehntausende auf die Straße gehen werden, um für soziale Gerechtigkeit und gegen Altersarmut zu kämpfen. Auch der VdK-Kreisverband Lichtenfels ruft zur Teilnahme auf. "Machen Sie mit! Lassen Sie uns gemeinsam das soziale Klima retten. Das gesellschaftliche Miteinander gerate immer stärker ins Wanken. Dem muss der VdK etwas entgegensetzen", erklärte Heinz Wittmann, und lud alle Bürger, nicht nur VdK-Mitglieder, ein, sich der Demonstration anzuschließen.

Kostenlose Fahrt zur Großdemo

Der VdK-Kreisverband organisiere kostenlose Fahrten zur Großdemo nach München. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09571/2554 in der VdK-Kreisgeschäftsstelle Lichtenfels möglich. Der Demonstrationszug startet um 12 Uhr auf der Theresienwiese und führt durch die Münchner Innenstadt bis zum Odeonsplatz, wo um 14 Uhr eine große Abschlusskundgebung mit der VdK-Präsidentin Verena Bentele stattfindet. Die VdK-Großdemo sei Abschluss und Höhepunkt der bundesweiten VdK-Kampagne #Rentefüralle. Die Kernforderung des VdK sei die Schaffung eines sozial gerechten Rentensystems, das allen Generationen Sicherheit im Alter garantiere, unterstrich Christine Rieder. thi