Sozialstation Thurnau plant digital

Die Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen klagen landauf, landab über ständig wechselnde Mitarbeiter sowie einen ungewöhnlichen Krankenstand. Beim Diakonieverein Thurnau-Hutschdorf dagegen ist die Welt in Ordnung. "Alles, was wir uns 2018 vorgenommen und angefangen haben, haben wir erfolgreich fortgeführt. Und wir haben das Computer- und Telekommunikationssystem modernisiert", erklärte Svetlana Kovalov, Leiterin der Sozialstation.

Inzwischen laufe die Planung digital. Sogar Laptops und mobile Drucker seien im Einsatz und machten den Mitarbeiterinnen das Leben leichter. "Ich kann direkt vor Ort ein Pflegeangebot erstellen, es nach Absprache beliebig gestalten oder auch gleich zur Unterschrift vorlegen", erklärte Kovalov.

Als nächste Neuerung steht die Pflege der Berufskleidung an. Aus hygienischen Gründen darf sie nicht mehr zu Hause gewaschen werden. Deshalb hat sich die Sozialstation eine halbgewerbliche Waschmaschine angeschafft. Gut werden die hauswirtschaftlichen Dienste in Anspruch genommen. Die Leiterin bezeichnete 2018 als "relativ ruhig und entspannt". Der Krankenstand in der Station sei sehr niedrig. Auch die Treue der Mit- arbeiterinnen sei überdurchschnittlich.

Eine Erfolgsbilanz legte auch Irmgard Hoffmann für die neue Tagespflegeeinrichtung vor. Mit acht Patienten sei man an den Start gegangen, bis Ende vergangenen Monats habe man im Durchschnitt täglich 18 Gäste begrüßen können. Besonders gut komme die Möglichkeit an, selbst im hauswirtschaftlichen Bereich aktiv zu werden. "Neulich beim Krautschneiden war es wie in der heimischen Küche. Die Leute freuen sich, wenn sie sich nützlich machen können", so Hoffmann.

Die Tagespflege bietet zudem einen Hol- und Bringservice an, der bis Ende Oktober 48 000 Kilometer zurücklegte.

Bei der Hauptversammlung legte Norbert Lawatsch die Bilanz vor. Bei einer Bilanzsumme von 1,297 Millionen Euro blieb ein Überschuss von 85 505,77 Euro. Lawatsch betonte, dass das Ergebnis in diesem Jahr wahrscheinlich noch besser ausfallen wird. Durch die Digitalisierung und die damit verbundenen Investitionen steige die Effizienz. Außerdem habe die Diakonie eine Wohnung im Mehrgenerationenhaus gekauft. Sie solle vermietet werden.

Der Diakonieverein Thurnau-Hutschdorf zählt aktuell 520 Mitglieder.

Lawatsch legte den Mitgliedern auch den Haushalt 2020 vor. Die Einnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 1,616 Millionen Euro, die Ausgaben auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Ausgaben für das Personal werden im nächsten Jahr auf 1,155 Millionen Euro ansteigen.

Dekanin Martina Beck und Bürgermeister Martin Bernreuther waren sich einig, dass sich die Diakonie äußerst positiv entwickelt. Dies wird in einem neuen Flyer dargestellt. Aktuell hat die Sozialstation 20 Mitarbeiterinnen, die 140 Patienten betreuen und 44 Beratungseinsätze geleistet haben. Sonny Adam