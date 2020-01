Sozialrechtliche Beratung steht an

Der deutsche Sozialverband BDH Bundesverband Rehabilitation bietet Beratung, Hilfe und sozialrechtliche Vertretung direkt vor Ort an. Die nächste Sprechstunde des BDH in Bad Brückenau findet am Dienstag, 21. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Siebener Raum der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau statt. Anmeldungen bis 20. Januar, 12 Uhr, unter Tel.

0661/291 966 50. sek