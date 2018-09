Sozialraumanalyse in Langensendelbach

Am Montag, 17. September, kommt der Gemeinderat Langensendelbach um 19 Uhr im Pfarrheim der Katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul zur Sitzung zusammen. Zu den Tagesordnungspunkten zählen die Sozialraumanalyse und Elternbefragung zur Kindertagesbetreuung (hier speziell für die Gemeinde), die Bauleitplanung in Langensendelbach, ein Antrag der Gemeinde auf Nutzungsänderung des Dorfgemeinschaftsraum im Dachgeschoss des Feuerwehrgebäudes Bräuningshof und die Zahlungsweise der Gemeinde Langensendelbach an den Kosten für die Sanierung der Mittelschule. red