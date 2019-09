Die Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes "Insel" zieht um und befindet sich ab Montag, 7. Oktober, in Forchheim in der Dreikirchenstraße 23 und ist unter der gewohnten Telefonnummer 09191/7362960 weiter erreichbar. Wegen des Umzugs ist die Stelle von Freitag, 27. September, bis Freitag, 4. Oktober, geschlossen. Die Begegnungsstätte ist nach wie vor in der Bamberger Straße 21 und zu den bekannten Zeiten geöffnet. red