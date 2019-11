Sozialpolitischer Gottesdienst

Am heutigen Mittwoch, 20. November, um 18 Uhr findet in der evangelischen Kirche St. Maria der sozialpolitische Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Beichte und Abendmahl statt. Beteiligt sind der DGB, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und die Mitarbeitervertretung des evangelischen Dekanats Michelau. Thema ist in diesem Jahr das Handwerk, das uns täglich begegnet und oft wenig geschätzt wird. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der DGB zu einem Imbiss ins Gemeindehaus "Lichtblick" ein. red