Sozialpolitischer Buß- und Bettag

Zum "sozialpolitischen Buß- und Bettag" in der Region laden am Mittwoch, 20. November, ab 18 Uhr die evangelische Kirchengemeinde Schney, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der evangelischen Kirche, die Mitarbeitervertretung in der evangelischen Kirche sowie das Schneyer DGB-Ortskartell ein. Im Mittelpunkt steht das Handwerk. "Das Handwerk hat goldenen Boden", diese Redewendung, so DGB-Ortskartellvorsitzender Heinz Gärtner, trifft heute mehr denn je zu. Mit rund 130 Ausbildungsberufen, vom Augenoptiker bis zum Zimmerer, bietet das Handwerk viele Möglichkeiten. Im evangelischen Gemeindehaus haben dann die Teilnehmer die Möglichkeit, bei einem Imbiss miteinander zu diskutieren.