Soziales Gewissen im Zentrum

Als das "fröhliche Herz" der Stadt hat Herbert Müller die Arbeiterwohlfahrt (Awo) bezeichnet, als er im Dezember 2017 zum Jubiläum des Awo-Ortsvereins Bad Rodach die Gäste in der Gerold-Strobel-Halle begrüßte. Bei der Hauptversammlung des Awo-Ortsvereins im Mehrgenerationenhaus (MGH) wiederholte der Vorsitzende dieses Bild in Anspielung auf das Awo-Logo, dessen Markenzeichen ein Herz ist. Das MGH, dessen Betreiber der Awo-Kreisverband Coburg ist und das immer von den Ehrenamtlichen des Awo-Ortsvereins unterstützt wird, hat sich im Zentrum Bad Rodachs zu einer festen Anlaufstelle entwickelt. Es kommen Besucher aller Altersgruppen und nehmen mit Freude an den Angeboten teil.

Herbert Müller erinnerte an die Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens in der Stadthalle mit einem umfangreichen Programm. Hauptrednerin war die Landtagsvizepräsidentin Inge Aures. Auch im Jahr 2018 sind wieder Veranstaltungen geplant: So unternimmt der Ortsverein am 1. Juli eine Ausflugsfahrt und lädt am 2. Dezember zur Adventsfeier. "Wir planen im Herbst auch ein Weinfest", teilte Müller mit.

Awo-Kreisvorsitzender Hubert Joppich ging auf die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags ein. Unter anderem haben die verantwortlichen Parteien vereinbart, das Bundesprogramm für Mehrgenerationenhäuser fortzuführen und zu verstetigen. Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld wies in ihrem Grußwort darauf hin, dass sie und die SPD-Landtagsfraktion immer wieder den Freistaat darauf hin drängten, sich an der Finanzierung der MGH in stärkerem Umfang zu beteiligen als bisher.

Zweiter Bürgermeister Ernst-Wilhelm Geiling überbrachte den Dank der Stadt Bad Rodach. Er wies auf die Unterstützung der Kommune für das Mehrgenerationenhaus hin. Awo-Geschäftsführer Carsten Höllein informierte über die Arbeit des Awo-Kreisverbandes Coburg. Einen Einblick in die bunte Angebotspalette des MGH gab Leiterin Nicole Voigt.

Aufgrund einer Veränderung im Vorstand stand auch die Nachwahl von Beisitzern an: Jasmin Kirchner und Cordula Reichhardt gehören künftig dem Führungsgremium an. Klaus Geuther übernimmt die Aufgabe des Revisors. cahö