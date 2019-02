Soziale Projekte finanzieren

Das Freiwilligenzentrum Cari-Thek bietet auch 2019 in seiner Veranstaltungsreihe Vereinsforum ehrenamtlich engagierten Bürgern die Möglichkeit, sich kostenlos für ihre freiwillige Tätigkeit fortzubilden. Bei der Auftaktveranstaltung am Samstag, 16. Februar, geht es um Finanzierungsmöglichkeiten für soziale Projekte. Das Seminar findet von 10 bis 16 Uhr im Dr.-Philipp-Kröner-Haus, der Zentrale des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg, in der Oberen Königstraße 4 b in Bamberg statt.

Der Workshop gibt einen Überblick über Finanzierungsquellen und -methoden. Er beschreibt, wie gemeinnützige Organisationen an Förderungen kommen und wie sie bei der Finanzierung vorgehen können. Referent ist Johannes Richter von Project Together, einem Gewinnerprojekt des "Helden-der-Heimat"-Wettbewerbs in Oberfranken 2017. Zielgruppe sind - neben allgemein am Thema Interessierten - potenzielle Teilnehmer des Wettbewerbs "Helden der Heimat 2018/2019", einer Initiative der Adalbert-Raps-Stiftung. Alles Wissenswerte zum Wettbewerb wird im "Helden-Coaching" ab 15 Uhr vermittelt. Die Veranstaltung der Cari-Thek findet in Kooperation mit der Adalbert-Raps-Stiftung (www.raps-stiftung.de) statt. Interessierte melden sich direkt bei der Stiftung auf www.oberfranken.heldenderheimat.de, per E-Mail an helden@raps-stiftung.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09221/8076097 an. red