Soziale Kontakte: Kochabend für Senioren

Das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" lädt zu einem herbstlichen Kochabend ein. Besonders Senioren sind oft von Einsamkeit betroffen. Dieser Abend schafft für Senioren die Möglichkeit, sich neue soziale Kontakte zu erschließen. Zusammen wird ein leckeres Abendessen zubereitet, und währenddessen kann man gemeinsam lachen, trinken und Spaß haben. Das Menü besteht, passend zur Jahreszeit, aus einem bunten Herbstsalat und einer Kürbissuppe. Dieser Kochabend findet am Montag, 21. Oktober, ab 16 Uhr im Nachbarschaftsraum der Viktor-von-Scheffel-Straße 10 in Bad Staffelstein statt. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Einladung ergeht an alle Senioren aus Bad Staffelstein und Umgebung. Um die Veranstaltung besser planen zu können, werden die Teilnehmer um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09573/3302780 gebeten. red