LKR Lichtenfels 02.12.2019

Soziale Bürger nominieren Kandidaten

Am Donnerstag, 12. Dezember, nominiert die Wählervereinigung Soziale Bürger Lichtenfels um 19 Uhr ihre Liste für die Kreistagswahl 2020. Die Versammlung findet in der Gaststätte "Reichstein" in Altenk...