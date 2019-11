Soziale Bürger nominieren Kandidaten

Die Sozialen Bürger Marktrodachs (SBM) laden zur Informations- und Nominierungsveranstaltung ihrer Gemeinderatsliste für die am 15. März 2020 stattfindende Kommunalwahl ein. Die Versammlung findet am kommenden Freitag, 29. November, um 19 Uhr im Sportheim in Unterrodach statt. red