Sozialausschuss trifft sich am Friedhof

Für den heutigen Mittwoch ist die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Sport (SBKS) in Stegaurach anberaumt. Die Tagung beginnt mit einem Ortstermin um 18 Uhr am Friedhof, wo die verschiedenen Grabarten bzw. Bestattungsformen in Augenschein genommen werden. Anschließend wird die Sitzung im Rathaus fortgesetzt. Neben der Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 27. März steht auch die Beratung und Diskussion über das Auswertungsergebnis bezüglich der Familienbefragung 2019 durch den Landkreis auf der Tagesordnung. red