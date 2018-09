Sozial-Dialog mit Stamm

Zum Sozial-Dialog hatte der Kreisverband Bad Kissingen in die Alte Aula nach Münnerstadt eingeladen. Ehrengast war die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, das "soziale Gewissen der bayerischen Politik", wie sie Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner begrüßte. Geladen waren Gäste aus dem Ehrenamt sowie Vertreter der sozialen Berufe.

Barbara Stamm betonte, dass der Grundstein für eine funktionierende Gesellschaft, eine gute Wirtschaftspolitik sei. Nur mit einer stabilen Wirtschaft könne auch die soziale Komponente gestärkt werden. Denn: "Die Leistung von Menschen, die sich für Menschen einsetzen, muss auch entlohnt werden können", so Stamm. Wichtig sei zudem sich neuen Entwicklungen, allen voran der Digitalisierung, nicht zu verschließen, sondern die Chancen zu nutzen und sich den Herausforderungen zu stellen. Aber immer nach dem Motto: "Global denken, lokal handeln. Ich habe in den vielen Jahren in der bayerischen Politik festgestellt, dass die Sehnsucht der Menschen nach Heimat, Tradition und Geborgenheit immer präsent ist, ja sogar noch größer geworden ist", erklärte Stamm. "Der technische Fortschritt ersetzt nicht menschliche Gefühle." In der regen Diskussion antworteten auch Bezirksrätin Karin Renner, Landrat Thomas Bold und Steffen Hörtler. red