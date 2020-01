Souveräner Start in die Rückrunde

Die C-Junioren-Handballer der TS Lichtenfels zeigten sich zum Rückrundenauftakt in der Ü-Bezirksliga Nordost gegen Eckental in Torlaune.

Ü-Bezirksliga NO, ml. C-Jgd.

TS Lichtenfels -

HG Eckental 31:20

Die TSL-C-Junioren starteten motiviert in ihre Heimpartie des Jahres. Bis zur 18. Minute war das Duell gegen den Tabellensechsten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Gastgeber meist knapp vorn lagen. In den letzten Minuten vor der Pause forcierten die TSler ihre Abwehrarbeit, was sich in einer 15:12-Führung niederschlug.

Die gute Verteidigung war weiter die Basis der Mannschaft des Trainerduos Macheleid/Aumüller. Fast zehn Minuten lang kassierte Lichtenfels keinen Gegentreffer und setzte sich unter anderem durch Kontertore von Timo Kliebe und Finn Schütz und dank sehr gute Paraden von Emil Birkner im Tor uneinholbar ab. gü TS Lichtenfels: Birkner, Aumüller - Max Maier, Schnapp, Martin Maier, Bätz (1), Rötzer, Schütz (3), Kliebe (11), Will (2), Schmidt (1), Voll (4), Schroeder (9/2)

Mini-Spieltag

Die Minihandballer der Turnerschaft Lichtenfels absolvierten bei der HSG Rödental/Neustadt einen Spieltag. Obwohl sich sowohl die Anfängermannschaft als auch die Fortgeschrittenen der Trainer Lisa Voelckel und Thomas Werner jeweils dreimal geschlagen geben mussten, überwogen die Freude über das Miteinander und der Spaß an der Bewegung. gü ERGEBNISSE Anfänger TSL - TV Ebersdorf 2:5 TSL - TS Coburg II 2:6 TSL - HSG Rödental/Neustadt 4:6 TSL-Anfänger: Zoe Huska, Amelie Koza, Valentin Lachner, Dominic Werner, Julian Treubel Fortgeschrittene TSL - HaSpo Bayreuth 2:6 TSL - TV Ebersdorf 3:7 TSL - HSG Rödental/Neustadt 7:2 TSL-Fortgeschrittene: Leonard Hartmann, Lionel Rempel, Vincent Rempel, Marlene Lachner, Julian Treubel