Souveräner Sieg nach Rückstand

Das Judo-Team Eltmann/Höchberg hat am dritten Kampftag in der Bayernliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen Kokodan München siegten die Eltmanner mit 13:7. Die Münchner bleiben weiter punktlos.

Dabei startete der Kampf aus Eltmanner Sicht alles andere als gut: In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm kassierten sowohl Jasin Sahraoui als auch Quirin Buchinger eine Niederlage. Hannes Schleibinger und Matthias Sipple bescherten den Gästen aus München eine 2:0-Führung.

Doch die Eltmanner schlugen im Schwergewicht (mehr als 90 Kilogramm) zurück: David Riedl und Karl Hoppe stellten auf 2:2. Hoppe sicherte sich gegen Dennis Ilin durch die Selbstfalltechnik Ura-Nage seinen ersten Sieg in der Bayernliga. Riedl besiegte den Münchner Florian Birnkammer.

In der Klasse bis 90 Kilogramm sammelte das Judo-Team Eltmann/Höchberg ebenfalls zwei Zähler. Da die Münchener in dieser Gewichtsklasse nur einen Kämpfer stellen konnten, gewann Fabian Greubel kampflos. Phillipp Müller besiegte seinen Gegner Andreas Hofreiter mit einem tiefen Schulterwurf.

In der leichtesten Klasse bis 66 Kilogramm sorgten Markus Michelfeit und Samim Mohammadi für zwei Höhepunkte. Michelfeit gewann gegen David Dorain mit einem sehenswerten Hüftwechselwurf und Mohammadi beendete seinen Kampf bereits nach neun Sekunden durch seine Spezialtechnik Tani-Otoshi.

Im letzten Kampf vor der Pause punktete Valentin Koserog in der Klasse bis 81 Kilogramm. Der Eltmanner setzte sich gegen Ben Reck mit einer Würgetechnik im Bodenkampf durch. Vor dem zweiten Durchgang führten die Eltmanner mit 7:3.

Quirin Buchinger gelang gegen Hannes Schleibinger ein Konter, der mit Ippon gewertet wurde. Im Schwergewicht setzte sich Volker Trumpfheller gegen Andreas Hofreiter durch. David Riedl startete im zweiten Durchgang in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm und gewann auch gegen Ben Reck. Dies führte zum 10:5 Zwischenstand für Eltmann.

Samim Mohammadi warf gegen David Dorain ein zweites Mal erfolgreich Tani-Otoshi. Diesmal jedoch neun Sekunden vor Ende des Kampfes, während er noch mit einem Wazari im Rückstand lag.

Als Valentin Koserog gegen Michael Ehrenlechner den letzten Kampf für sich entschied, war der 13:7-Endstand und somit der erste Sieg für das Judo Team Eltmann/Höchberg unter Dach und Fach. Am Samstag, 8. Juni, treffen die Judoka in der heimischen Georg-Schäfer-Halle auf die DJK Aschaffenburg. er

Frauen mit ausgeglichener Bilanz

Die Frauen der SG Eltmann traten am zweiten Kampftag der 2. Bundesliga Süd beim Liganeuling DJC Frankfurt an. Zu Gast war auch die Mannschaft des SC Gröbenzell. Die Bilanz der Eltmannerinnen war mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. Im Vorfeld waren die Rollen klar verteilt: Während Gröbenzell mit zwei Siegen im Gepäck anreiste, waren Frankfurt und Eltmann in ihren Auftaktbegegnungen jeweils leer ausgegangen. Damit kam dem direkten Vergleich dieser Teams eine besondere Bedeutung zu. Es war nicht von Vorteil, dass Eltmann einige Stammkräfte ersetzen musste.

Im ersten Kampf traf die SG Eltmann auf Gröbenzell. Im vergangenen Jahr war der SG noch ein 4:3-Sieg geglückt, aber diesmal setzte es eine 1:6-Niederlage. Sarah Riedl , Pia Brenneisen, Alison Bauer, Rebecca Frank und Sophia Lacher mussten ihre Begegnungen abgeben, ehe Janine Grafen im sechsten Kampf für den Eltmanner Punkt sorgte.

In der abschließenden Begegnung unterlag Marit Brix. Gröbenzell untermauerte seine Favoritenrolle damit eindrucksvoll. Die Südbayern gewannen auch ihre zweite Begegnung gegen Frankfurt mit 6:1 und sicherten sich damit nicht nur vier Punkte, sondern polierten gleichzeitig ihr Unterbewertungspunkte Konto auf.

Frankfurt ohne Chance

Im Kampf zwischen Eltmann und Frankfurt wurde deutlich, dass die SG-Frauen in ihrer ersten Begegnung unter Wert geschlagen wurden. Pia Brenneisen und Sophia Lacher ließen diesmal nichts anbrennen und stellten eine 2:0-Führung her. Annemarie Endres ersetzte Sarah Riedl, die sich gegen Gröbenzell einen Mittelhandbruch zugezogen hatte. Mit ihren ersten Bundesligapunkten stellte Endres auf 3:0 für Eltmann. Janine Grafen blieb auch in ihrem zweiten Kampf siegreich. Katharina Klust erkämpfte routiniert das 5:0. In nur fünf Sekunden gewann Anna Riedl gegen ihre Kontrahentin. Die einzige Niederlage für Eltmann musste Alison Bauer hinnehmen, die der erfahrenen Elene Horstman unterlag. Durch den 6:1-Erfolg gegen Frankfurt stehen die SG-Damen auf Tabellenplatz 6 vor Neuhaus, Altenfurt und Frankfurt. Am 29. Juni empfängt die SG Eltmann den ungeschlagenen Tabellenführer Kim-Chi Wiesbaden und den Aufsteiger VfL Ulm. er