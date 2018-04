Souveräner Auftaktsieg

Erfolgreich sind die Judo-Frauen der SG Eltmann II in die Saison der Landesliga Nord gestartet. Sie schlugen den JC Weiden in der Georg-Schäfer-Halle klar mit 14:2.

Mit einem zwar kleinen, aber hochkarätig besetzten Kader wollten die Judo-Amazonen der SGE einen guten Saisonauftakt verbuchen. Weiden kam ebenfalls mit einem kleinen, aber feinen Kader, verstärkt durch Bundesligakämpferinnen aus Gröbenzell, nach Unterfranken.

Die ersten acht Begegnungen waren schon nach jeweils rund fünf Minuten effektiver Kampfzeit beendet. Wildemann, Anna Riedl, Frank, Weinig, Rebhan, Heidingsfelder und Sarah Riedl verbuchten ein 7:0-Zwischenergebnis, ehe Uri den einzigen Punkt im ersten Durchgang gegen die international erfahrene Dirmeier abgab. In der Wettkampfpause schwor der Eltmanner Coach Edgar Riedl sein Team nochmals ein und forderte, die Konzentration hochzuhalten. Die Unterfränkinnen gingen mit der selben Aufstellung wie in Runde 1 an den Start. Weiden stellte auf zwei Positionen um. Das half aber nicht. Die Eltmannerinnen waren zu stark. Nach dem vorletzten Kampf stand es 14:1 für die SGE. Uri verlor erneut gegen Dirmeier. In der Unterbewertung hieß es 140:20 für Eltmann.

Am Samstag gilt es, diesen Erfolg zu bestätigen. Um 14 Uhr kommt der TV Elsava Elsenfeld in die Georg-Schäfer-Halle. Zeitgleich kämpfen die Männer des Judoteams Eltmann/Höchberg in der Bayernliga gegen die zweite Garnitur aus Abensberg in der selben Halle. er