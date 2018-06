Souveräne Siege für Königsberger Tennismannschaften

Damen, Bezirksklasse 1





Herren I, Bezirksklasse 2





Junioren, Bezirksklasse 2





Juniorinnen, Bezirksklasse 1



sn



Die Tennisdamen, die erste Herrenmannschaft und die Knaben des TV Königsberg fuhren klare Siege ein.Der Damenmannschaft gelang ein souveräner Sieg gegen TC RW Gerolzhofen (9:0). Die Königsbergerinnen ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und gewannen alle Einzel und Doppel. Für den TVK punkteten in den Einzeln Anja Fößel (6:2, 6:0), Steffi Hümpfner (7:5, 6:3), Antonia Kaspar (6:1, 6:3), Elfriede Säubert-Kaspar (6:3, 6:1), Marliese Elflein (6:2, 6:0) und Julia Kaspar (6:0, 6:1). Auch in den Doppeln waren Hümpfner/Kaspar A. (6:3, 6:4), Fößel/ Kaspar J. (6:3, 6:0) und Säubert-Kaspar/Elflein (6:3, 6:1) erfolgreich. Durch diesen Sieg stehen die Königsberger auf Rang 2.Die erste Herrenmannschaft gewann klar gegen TC Hofheim (8:1). In den Einzeln setzte sich Anton Sauter im Match-Tiebreak (6:0, 5:7, 10:7) durch. Auch Joachim Volk (6:1, 6:2), Thomas Schneider (6:0, 6:1), Marco Schmitt (7:6, 6:2) und Heiko Kettler (6:1, 6:0) gingen als Sieger vom Platz. Nur Matthias Büttner musste sein Einzel im Match-Tiebreak abgeben (6:4, 5:7, 3:10). Die Doppel gingen alle an die Königsberger: Sauter/Büttner (7:6, 6:1), Volk/Schneider (6:2, 6:2), Schmitt/ Lutsch (6:3, 0:6, 10:5).Die Junioren mussten gegen den Tabellenzweiten TC RW Bad Kissingen Lehrgeld zahlen (0:6). Für den TV Königsberg spielten in den Einzeln: Niclas Krug (0:6, 3:6), Annkathrin Körner (1:6, 2:6), Carmen Eckert (0:6, 2:6), Alina Eckert (0:6, 0:6). Die Doppel gingen an die Gegner: Krug/Eckert C. (1:6, 4:6), Körner/ Eckert A. (0:6, 0:6).Dorothea Kaspar und ihr TC Knetzgau zeigten gegen den Tabellenersten TSV Oberthulba eine tolle Leistung (2:4). Kaspar kämpfte sich nach einem verlorenen ersten Satz zurück ins Spiel und holte sich den zweiten Satz. Nach einem kräftezehrenden Match entschied die Königsbergerin auch den Match-Tiebreak für sich (2:6, 6:4, 10:8). Nach dem Aufstieg in der vergangenen Medenrunde und einer starken Saison stehen die TC-Juniorinnen auf dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse 1.