Knetzgau vor 16 Stunden

Souvenirjäger am Werk?

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis zum Dienstag, 11 Uhr, in der Sandgartenstraße in Knetzgau die rechte Kühlerabdeckung eines schwarzen BMW 316i entwendet. Der Wert liegt bei rund...