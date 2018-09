Die Caravan Big Band präsentiert am Samstag, 29. September, ihr Programm "Swing & Swing" in der Stadthalle Gersfeld. Das Publikum begibt sich ab 19.30 Uhr auf eine Reise durch die Sounds der goldenen Swing Ära bis hin zu Titeln zeitgenössischer Künstler und hört Stücke von Glenn Miller, Maynard Ferguson, Ella Fitzgerald, Natalie Cole, The Beatles und Paul Simon. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Gersfeld sowie an der Abendkasse. sek