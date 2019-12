"Sound of Music" geben Konzert im Kursaal

Die Sopranistin Julia Leser, der Bariton David Krahl und Pianist Dominik Heidl laden am Donnerstag, 26. Dezember, um 19 Uhr zu einem Gesangsabend unter dem Motto "Sound of Music" in den Kursaal Bad Bocklet ein. Die Zuhörer erwartet ein bunter und kurzweiliger Abend mit ernsten Zwischentönen aus den Bereichen Chanson, Musical und Operette. Erklingen werden Werke von Ralph Benatzky über Leonard Bernstein bis hin zu Georg Kreisler. Die in Oberthulba gebürtige Julia Leser sieht, gemeinsam mit den Gästen David Krahl und Dominik Heidl, dem Konzert in der "alten Heimat" gespannt entgegen. Sie studiert Master Gesangspädagogik bei Professorin Katharina Rössner-Stütz am Mozarteum in Salzburg. Kennengelernt haben sich die Musiker während ihres Bachelorstudium für Gesangs- bzw. Klavierpädagogik an der Musikakademie Wiesbaden. Der Eintritt ist frei, zur Unterstützung der Künstler wird um eine Spende gebeten. red