Sortieren und gewinnen

Das ehrgeizige Projekt "Recycling Kings", das der Landkreis Kulmbach jetzt auch an der Carl-von-Linde-Realschule einführte, hatte 2013 die Klasse 9a der Mittelschule Stadtsteinach mit der damaligen Klassenleiterin Nelly Döppmann entwickelt.

Laut Abfallberater Detlef Zenk soll mit dem Wettbewerb das Sortierverhalten der Kinder und Jugendlichen in der Schule gefördert werden. Die Projektkosten trägt komplett der Landkreis Kulmbach. "Ich glaube, dass gerade die Jugend an dem Projekt sehr stark interessiert ist", so Zenk.

Das Konzept sieht vor, dass eine Klasse oder Projektgruppe die Unterrichtsräume kontrolliert. An der Realschule übernimmt dies die Schülerfirma "Real Apple" mit den Lehrkräften Carolin Scharff und Jürgen Feulner.

Das Sortieren von Abfällen sollte eine Selbstverständlichkeit sein. In allen Klassenzimmern wurden Behälter für Papier, Plastik und Restmüll aufgestellt und mit Aufklebern versehen. Auch im Pausenhof und in der Aula kann man seinen Abfall getrennt entsorgen. Die "Recycling Kings" werden künftig einmal wöchentlich unangemeldet in die Klassenräume kommen und dort das Sortierverhalten kontrollieren und bewerten.

War die Sortierung vorbildlich, erhält die Klasse einen "Recycling-Punkt". Der Wettbewerb erstreckt sich bis zum 22. Mai. Die "Recycling-Punkte" werden auf einer Tafel in der Pausenhalle angezeigt. Am Ende gibt es eine große Siegerehrung an der Realschule.

Schulleiterin Monika Hild verwies darauf, dass bereits vor rund 20 Jahren an der Realschule der Versuch der Mülltrennung gestartet wurde: "Aber es hat damals gar nicht funktioniert, weil ein Kontrollorgan gefehlt hat und auch bei der Schulhausreinigung nicht darauf geachtet wurde."

Es sei ohnehin so, dass Schüler ihren Klassenkameraden viel besser etwas beibringen können als "die Autorität von oben". Lilly Heidl (15) ist gespannt, wie die Mitschüler auf die Mülltrennung achten werden: "Vor allem ist es jetzt im Moment sehr wichtig und ich merke es auch schon in meiner eigenen Klasse, dass in den neuen Mülleimern viel mehr Ordnung drin ist. Mal schauen, wie die anderen Klassen das machen."

Raiko Ebner (11) pflichtete ihr bei: "Ich bin auch gespannt, wie die anderen Klassen das alles so trennen werden."

Und Ruben Schurr (11) ist schon voller Erwartung, was auf ihn zukommt: "Ich freue mich schon sehr und bin auch ein wenig aufgeregt." Werner Reißaus