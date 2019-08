Sorry - heute geschlossen

Wie an jedem Werktag in der Ferienzeit auch kamen am gestrigen Donnerstag zahlreiche Sportschuhtouristen in die Aurachstadt. Nummernschilder aus ganz Deutschland und Europa waren auf den Parkplätzen der Outlets vertreten. Schließlich ist es ein Leichtes, nur einen kurzen Schlenker von der Autobahn zu machen, um an die heißersehnten Sportaccessoires zu gelangen.

Der katholische Feiertag Mariä Himmelfahrt vereitelte jedoch sämtliche Kaufgelüste. Denn die Sportshops hatten am 15. August wegen des Feiertages in Herzogenaurach natürlich nicht geöffnet.

Am Puma-Shop wies ein Aushang darauf hin, dass an diesem Tag lediglich das Puma-Outlet in Nürnberg geöffnet habe und beim Einkauf dort Prozente gewährt würden. Auch bei Adidas und bei Reebok wies ein Aushang auf den Feiertag hin.

Nach Herzogenaurach gekommen waren die Köhle-Zwillinge aus Bamberg, um sich mit Sportutensilien eindecken zu können. Da in Erlangen kein Feiertag ist, waren sie der Überzeugung, dass auch in Herzogenaurach die Geschäfte geöffnet haben müssten. Im Internet hatten sie keinen Hinweis auf das geschlossene Outlet finden können. Die beiden Frauen trösteten sich damit, dass das Ikea-Möbelhaus in Fürth sicher geöffnet haben dürfte, ein weiteres Ziel ihrer Fahrt auf der A 73.

Gelassene Reaktionen

Auch ein Auto mit einem niederländischen Kennzeichen hatte am Vormittag den Weg vergeblich nach Herzogenaurach gemacht, die Besatzung war sich noch unschlüssig, wie sie das aufgetretene Problem lösen wollte.

Die meisten Kaufinteressenten nahmen es gelassen. Vielleicht besuchen sie Erlangen oder Nürnberg. Ein Besuch der Innenstadt von Herzogenaurach, zum Kaffeetrinken oder Eisessen, um auf diese Weise für etwas Geld in Herzogenauracher Geschäftskassen zu sorgen, kam aber offenbar kaum infrage.