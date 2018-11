Soroptimisten laden zum Adventsverkauf

Mit selbst Gemachtem aus der Region, darunter weihnachtliches Gebäck, Mohnstritzel, Elisenlebkuchen, Brände von Streuobstwiesen, heißer Apfelpunsch, Köstlichkeiten im Glas, frische "Apfelkräpfla" und Weihnachtsschmuck, ist der Verkaufsstand des Soroptimist International Clubs Forchheim-Kaiserpfalz reichlich gedeckt. Der Adventsverkauf findet von 11 bis 18 Uhr am Sonntag, 25. November, auf dem Hobby- und Künstlermarkt auf dem Dorfplatz in Heroldsbach statt. Mit dem Einkauf unterstützen die Besucher die sozialen Projekte des Clubs Forchheim-Kaiserpfalz in Stadt und Landkreis Forchheim. In diesem Jahr ist der Erlös für Altersarmut von Frauen in Heroldsbach und Forchheim vorgesehen. Soroptimist International ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger Frauen. red