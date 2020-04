Sorgenstein - Hoffnungsstein

Die Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" greift einen Brauch von Pilgern des Jakobsweges auf. Hier legen Pilger unterwegs auf einem Berg einen Stein ab. Auch am Zeiler Käppele kamen schon Wallfahrtsgruppen mit Steinen an, die sie hier platzierten.

Genau diesen Brauch möchte die Pfarreiengemeinschaft anbieten und Menschen ermutigen, ihre Ängste, Sorgen und Probleme in Form eines Steines am großen Kreuz neben dem Käppele abzulegen. Wer mitmachen will, kann seinen Vornamen auf einen Stein schreiben und vielleicht bemalen oder mit einem Motiv verzieren. Besonders intensiv wird es sicher, wenn der Stein zu Fuß zum Käppele gebracht wird. So kann man unterwegs bewusst all das Schwere, das einen belastet, an diesen Stein "heften" und dann am Ziel unter dem Kreuz ablegen. Vielleicht wird für manchen dabei aus dem Sorgenstein ein Hoffnungsstein. In direkter Nähe des Kreuzes ist auch ein Gebetsvorschlag angebracht. HB