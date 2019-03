Bei der Schulverbandssitzung am Dienstagabend in der Grundschule Ebern trug Schulleiterin Gudrun Schnitzer vor, was sie gerne für die Schule angeschafft haben möchte. Auch der Haushalt des Verbands stand auf der Tagesordnung.

"Eine wirklich schöne Schule", sagte Willi Sendelbeck (SPD), stellvertretender Vorsitzender des Grundschulverbands und Rentweinsdorfer Bürgermeister, als er das Schulgebäude am Dienstagabend zur Sitzung betrat. Vorneweg: Im Grundschulverband ist alles im "grünen Bereich" und geordnet, wie den Ausführungen von Stefanie Söllner von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern zu entnehmen war.

Auch Schulleiterin Gudrun Schnitzer zeigte sich rundum zufrieden. "Durch das uns zur Verfügung gestellte Budget haben wir ein sorgenfreies Arbeiten", sagte die Rektorin. Manche Bereiche im Haushalt, wie Schwimmbadbenutzung oder Bustransfer, seien recht hoch, sagte sie. Schnitzer verwies aber darauf, dass die Grundschule Ebern beim Schwimmen tolle Erfolge aufzuweisen habe. Hier ergänzte Verbandsvorsitzender Jürgen Hennemann (SPD), dass die Stadt Ebern eine der Kommunen sei, in der die meisten Kinder schwimmen können. In diesem Zusammenhang stattete er ein Lob an die Schulen und die Ehrenamtlichen ab, die den Schwimmunterricht leiten oder unterstützen. "Da besteht eine gute Zusammenarbeit", sagte Hennemann. Nach seiner Aussage können 99 Prozent der Schüler schwimmen, wenn sie die Grundschule verlassen.

Beide Schulhäuser in Ebern und in Rentweinsdorf seien gut ausgestattet, bestätigte Schulleiterin Gudrun Schnitzer. Angeschafft werden könne alles, was ihre Lehrkräfte für den Unterricht wünschen. Großanschaffungen seien keine geplant, wünschenswert wären Beamer und Laptops. "Die alten geben ihren Geist auf", sagte Schnitzer. Aufgrund steigender Schülerzahlen wäre einiges am Mobiliar nötig und Aktenschränke, die den Anforderungen des Datenschutzes genügen. Auch Kindersicherungen an Fenstern in Klassenzimmern hält die Schulleiterin für erforderlich.

Zahlen und Daten

Stefanie Söllner von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Ebern erläuterte die Haushaltssatzung für das Jahr 2019. Der Gesamthaushalt beläuft sich auf 667 178 Euro, wobei der Verwaltungsetat 617 678 Euro und der Vermögenshaushalt 49 500 Euro beträgt.

Die Schulverbandsumlage für 217 Verbandsschüler wurde auf 1927 Euro je Schüler festgesetzt. Die Verbandsumlage der Stadt Ebern beträgt danach 420 186 Euro und für die Gemeinde Rentweinsdorf 102 155 Euro.

Jahresrechnung

"Die Kassenlage des Schulverbandes ist geordnet, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen" erklärte Stefanie Söllner zur Vorlage der Jahresrechnung für 2017.

Verbandsvorsitzender Jürgen Hennemann freute sich, dass sich die Grundschule Ebern "auf den Weg zur Fairtrade-Schule gemacht" habe. Dazu sagte Schulleiterin Gudrun Schnitzer, dass Realschüler an der Grundschule einen tollen Vortrag zu dem Thema gehalten haben. "Es ist Richtung Fairtrade-Schule alles am Laufen", sagte sie.