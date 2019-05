Sorgenfrei leben

Der katholische Frauenbund Adelsdorf trifft sich am Montag, 6. Mai, zur Maiandacht um 18.30 Uhr - bei schönem Wetter an der Mariengrotte im Friedhof, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Anschließend hält Brüne Soltau einen Vortrag mit dem Titel "Vorsorge für ein sorgenfreies Leben". Die Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung sind keineswegs nur für Senioren, sondern für alle volljährigen Menschen von Bedeutung, heißt es in der Einladung des Frauenbunds. Der Referent vermittelt im Vortrag einen Überblick über alle drei Themen und erläutert den aktuellen Stand der bestehenden Regelungen. Alle Mitglieder und Freunde des Frauenbunds sind eingeladen. red