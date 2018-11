Sorgen wegen der Schweinepest

Der Landkreis Haßberge ist aktuell nicht von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) betroffen, aber er bereitet sich darauf vor. Immerhin war im letzten Jahr im Osten der Tschechischen Republik im Bezirk Zlin die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen nachgewiesen worden und seit September 2018 im Süden von Belgien; das Risiko der Einschleppung ist hoch, meint das Landratsamt in Haßfurt. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, hat der Landkreis Haßberge - nach Haßfurt - am Bauhof der Stadt Ebern nun eine zweite Aufbruchsammelstelle für Jäger errichtet. Ab sofort können Jäger diese nutzen und dort Aufbrüche, Decken und Schwarten von Wild sowie beim Zerwirken anfallende Knochen/Kleinteile von erlegtem Wild abgeben, teilte die Landkreisbehörde mit.

Dies gilt allerdings nur für gesunde Tiere. Eine weitere Sammelstelle soll in Hofheim folgen, sofern die Standortfrage geklärt ist und eine Aufsichtsperson gefunden wurde.

Der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Werner Hornung, erläuterte den Sinn und Zweck dieser Sammelstellen. Im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in der Region wird die Sammelstelle zur Zwischenlagerung von verendet in Flur und Wald aufgefundenen Wildschweinen genutzt. Die Tierkörper werden dann von speziell geschulten Bergeteams beprobt, nach den Rechtsvorgaben verpackt und zu den Verwahrstellen transportiert. In Edelstahlbehältern werden sie dann sicher zwischengelagert bis zur Abholung und unschädlichen Beseitigung der Tierkörper. "Diese Aufbruchsammelstellen sind unbedingt erforderlich, wenn es zum Ausbruch der ASP kommt", sagte Hornung. Die Kosten für die drei Kühleinheiten der drei vorgesehenen Aufbruchsammelstellen/Verwahrstellen sowie für die Überdachungen der Verwahrstellen in Haßfurt und Ebern liegen bei 30 000 Euro. Wolfgang Lappe betreibt die Sammelstelle in Ebern. red