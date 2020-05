Sorgen-Kater sucht ganz besondere Menschen

Seit Kater "Filou" im April 2019 beim Kronacher Tierheim abgegeben wurde, ist er das große Sorgenkind auf der Katzenstation. Bereits über ein Jahr lebt er nun dort - absolut ungewöhnlich für die Stubentiger aus dem Tierheim. Selbst für schwierige Kandidaten konnten immer relativ zeitnah neue Liebhaber gefunden werden. Nicht so jedoch für Sorgenkind "Filou".

Er ist ein ganz besonderer Kater. "Wir sind uns nicht sicher, ob er vielleicht irgendeine Art der Behinderung hat, ob er autistisch sein könnte oder ob er durch irgendwelche Erlebnisse in der Vergangenheit so geprägt worden ist", heißt es seitens des Tierheim-Personals. Tatsache ist, dass "Filou" irgendwie anders ist als andere Katzen. Das beginnt schon damit, dass er nicht stubenrein ist. Verständlicherweise will kaum jemand so ein Tier, was die Vermittlung des Katers erschwert.

"Der Grund für ,Filous‘ Unsauberkeit könnte in unseren Augen vielleicht eine Art der Behinderung sein", wird im Tierheim vermutet. Er schaue oft so fragend, so verwirrt, als wüsste er mit der Realität nichts anzufangen und als lebte er in seiner eigenen Welt. Er bewege sich auch anders als andere Katzen - vorsichtiger, langsamer, irgendwie fragender. Doch selbst in der Tierklinik konnte keine Ursache für sein Verhalten gefunden werden. Alle Werte waren normal.

Die einzige Diagnose, welche die Ärzte stellen konnten, war anfangs eine Epilepsie. Nach der Behandlung mit Tabletten sind jedoch keine weiteren Anfälle mehr aufgetreten. Natürlich muss man das aber weiter im Auge behalten.

Charakterlich ist "Filou" ein Traum: Er ist einfach nur lieb. Er ist ein richtig "treudoofer" Geselle, der alles mit sich machen lässt, der sämtliche Tierarztbesuche und Behandlungen klaglos und ohne Murren oder gar Kratzen über sich ergehen lässt. Er ist gutmütig wie kein zweiter, freundlich, verschmust, anhänglich - wirklich eine gute Seele.

Im Katzenzimmer ist er sehr ruhig und macht bis auf die Unsauberkeit keinerlei Probleme. Er macht nichts kaputt. Meist liegt er auf seinem Plätzchen, holt sich zwischendurch ein paar Streicheleinheiten ab und freut sich, wenn man mit ihm spricht.

Er liebt seine tägliche Routine und ist insgesamt ein Kater, der einen sehr ruhigen Tagesablauf mit immer demselben Trott schätzt. Neuerungen kann er nur schwer verkraften.

"Filou" ist auch absolut verträglich zu anderen Katzen. Gegen einen ruhigen Kumpel hat er absolut nichts einzuwenden und kuschelt sogar mit manchen Katzen (und auch Katern) zusammen in einem Körbchen.

Da das Tierheim-Team befürchtet, dass er mit der "großen weiten Welt" draußen nicht zurechtkommen würde, möchte es ihn lieber in reine Wohnungshaltung vermitteln. "Wir denken, dass er Gefahren, die im Freien lauern, nicht wirklich einschätzen kann. Auch hält er sich bei uns fast nur im Innengehege auf und betritt das Außengehege so gut wie nie." Er scheine seine Freiheit nicht zu vermissen, sondern fühle sich in seiner kleinen Welt sicher und geborgen. red