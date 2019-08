Sorgen der Teichwirte

Der diesjährige Praxistag der Teichgenossenschaft Aischgrund steht unter dem Motto "Bürokratie und andere Probleme der Teichwirtschaft". Dazu sind MdB Martina Stamm-Fibich und MdL Walter Nussel eingeladen, die gemeinsam die Probleme der Teichwirtschaft diskutieren. Interessierte können hier die Gelegenheit nutzen, ihre Anliegen und Sorgen den Politikern zu Gehör zu bringen. Termin ist am Sonntag, 4. August, um 9.30 Uhr an der Teichanlage von Lorenz Möhring in Biengarten. Die Teichanlage ist zu erreichen von Höchstadt kommend Richtung Weisendorf, hinter Boxbrunn links abbiegen Richtung Mechelwind, am Ortseingang von Mechelwind wiederum links abbiegen. red