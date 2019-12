Sophie Becker feiert den 100.

Am Samstag feierte die frühere Korbmacherin und wohl älteste Bürgerin der Gemeinde Michelau, Sophie Becker, geborene Pfaff, in Michelau ihren 100. Geburtstag.

Die Jubilarin hat von ihrem bereits vor vielen Jahren verstorbenen Ehemann zwei Kinder, Sohn Karl-Heinz Becker, wohnhaft in Michelau, und Tochter Karin Thornsberry, die in den USA in Ohio lebt.

Der Stellvertreter des Landrats, Bürgermeister Helmut Fischer, gehörte neben Pfarrer Gundolf Beck, weiteren Familienangehörigen, Bekannten und Nachbarn sowie Vereinsvertretern (für den Geflügelzuchtverein gratulierten Günter Schardt und Lorenz Stettner, außerdem gratulierte der Obst- und Gartenbauverein) zu den Gratulanten. Aus den USA war extra Tochter Karin Thornsberry mit Enkeltochter Melanie (eine weitere Enkelin, Daniele, grüßte aus Ohio) angereist.

Jubilarin Sophie Becker nimmt noch regelmäßig am Montag in der Betreuungsgruppe der Diakonie teil, wie eine Pflegekraft hervorhob. Helmut Fischer überreichte ihr ein Glückwunschschreiben des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit der Silbermedaille "Patrona Bavariae" des Landes Bayern.