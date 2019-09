Sophia Franz steigert ihre Bestzeit

Sophia Franz vom TSV Staffelstein ist in Elsenfeld beim 14. Lauftag des Landkreis Miltenberg, über zehn Kilometer ihre vierte persönliche Bestzeit in dieser Saison gelaufen. Mit 39:51 Minuten blieb sie zum ersten Mal unter 40 Minuten. Damit wurde sie Gesamtzweite und klare Siegerin der W20. Diese Zeit gewinnt noch mehr an Bedeutung, denn beim Start regnete es und es herrschten niedrige Temperaturen. Der Regen ließ während des Rennens nach. Bei der Wendepunktstrecke erhöhte Franz auf der zweiten Hälfte ihr Tempo, hielt dies bis ins Ziel durch und wurde mit einer neuen Bestzeit belohnt. Neben dieser verbesserte Franz ihre Zeiten in diesem Jahr über 3000 Meter (11:09 Minuten), 5000 Meter (18:57 Minuten) und im Halbmarathon (1:27:35 Stunden). ze