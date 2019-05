Sophia Franz in guter Form

Sophia Franz, Mittel- und Langstreckenläuferin vom TSV Staffelstein, scheint vor einer starken Saison zu stehen: Sie zeigte schon einige gute Leistungen, wie zum Beispiel beim Bamberger Weltkulturerbelauf, wo sie in einem Riesenstarterfeld Gesamtzweite wurde. Nun nahm sie in Erlangen die Serie der Bahneröffnung in Angriff und durfte sich über zwei Bestzeiten freuen. Über 3000 Meter der Frauen verbesserte sich Sophia Franz als Sieger auf 11:09,32 Minuten, wobei sie sich nach spannendem Rennverlauf gegenüber der Zweiten sehr knapp durchsetzte. Sie verbesserte sich dabei um elf Sekunden. Auch über 5000 Meter lief sie als Dritte mit 18:57,24 Minuten Bestzeit. "Nun freue ich mich auf die kommenden Meisterschaftsläufe und hoffe, meine Bestzeiten nochmals verbessern zu können", sagte Franz zuversichtlich. ze