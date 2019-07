Sophia Franz gewinnt in Mainleus

Der Walter-Richter-Gedächtnislauf in Mainleus bei Kulmbach fand bereits zum 35. Mal statt und verzeichnete mit 275 Startern einen Teilnehmerrekord. Die Strecke durch den Mainecker Forst war auch durch die hohen Temperaturen anspruchsvoll.

Davon ließ sich Sophia Franz vom TSV Staffelstein aber nicht schrecken. Die 27-jährige Läuferin wiederholte ihren Sieg aus dem Vorjahr mit neuer Bestzeit von 31:14 Minuten und ließ Sabrina Wiercinski vom TSV Sonnefeld über drei Minuten hinter sich. Franz war im Gesamteinlauf aller Teilnehmer hervorragende Sechste!

Bei den Männern siegte David Gärtlein vom Team GWZ-Bayreuth mit 26:39 Minuten. Brahne Teklemichael vom TSV Sonnefeld wurde mit 27:35 Minuten Vierter. Sein Vereinskamerad Klaus Scholz belegt Platz 2 in der M3 und im Gesamteinlauf Rang acht.

Immer besser in Schwung kommt Kurt Herbicht, der dieses Mal für seinen Heimatverein TV Schwürbitz am Start war und die M5 überlegen vor Dieter Wolf (TV Burgkunstadt) für sich entschied. Die Sonnefelderin Kerstin Fischer-Mahr freute sich über ihren klaren Sieg in der W3. ze