Sonnwendkräuter im Steigerwald

Das Steigerwald-Zentrum - Nachhaltigkeit erleben lädt am Sonntag, 23. Juni, zur Exkursion "Sonnwendkräuter" ein. Die Teilnehmer lernen bedeutende Sonnwendkräuter kennen, wie z. B. das sonnendurchflutete Johanniskraut, den Beifuß oder den Holunder. Alles Pflanzen, die um diese Zeit ihre besondere Heilkraft entfalten und früher auch zu rituellen Zwecken in der Mittsommernacht eingesetzt wurden. Jeder Besucher darf ein kleines Kräutersträußchen mit nach Hause nehmen. Exkursionsleiterin ist Gerlinde Rößner. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Steigerwald-Zentrum. Um Anmeldung unter der Rufnummer 09382/319980 wird gebeten. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red