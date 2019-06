Am Samstag, 22. Juni, ab etwa 17 Uhr gibt es in Haßfurt auf dem Gelände der Naturfreunde am Meehäusle ein großes Sonnwendfeuer. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut. Bei Einbruch der Dunkelheit findet mit Kanus und Kajaks eine Fackelfahrt auf dem Main statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, unter anderem mit einer "Sau am Spieß". red