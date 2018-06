Sonnwendfeuer des Sportvereins

Das Sonnwendfeuer in Aschach findet bereits am Freitag, 22. Juni, statt (aufgrund des WM Spieles Deutschland gegen Schweden am Samstag). Beginn ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Zehnthalle. Der Parkplatz ist deshalb am Freitag und Samstag gesperrt. Für die Kinder ist ein kleines Programm vorbereitet und die Blaskapelle

Aschach unterhält die Besucher. sek