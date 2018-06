Sonnwendfeuer der Vereine

dr



In der Gemeinde Altenkunstadt veranstalten diese Vereine am Freitag, 22. Juni, ihre Sonnwendfeier: So der 1. FC Baiersdorf, der seine Veranstaltung, ab 17.30 Uhr, neben dem Feuerwehrhaus von Baiersdorf abhält. Der 1. FC Woffendorf hält seine Sonnwendfeier ab 18 Uhr auf dem Sportgelände ab und brennt hier auch sein Johannisfeuer ab. Der TV Strössendorf lädt ab 18 Uhr in den historischen Schlossgarten ein, wobei das Sonnwendfeuer bei Einbruch der Dunkelheit am Mainufer entzündet wird. Bei allen drei Veranstaltungen ist auch für Speisen und Getränke reichlich gesorgt.