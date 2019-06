Sonnwendfeier des Spielmannszugs

Der Spielmannszug der Freien Turnerschaft Schney lädt am Freitag, 21. Juni, ab 18.30 Uhr zur Sonnwendfeier auf der idyllisch gelegenen Schlossterrasse hinter der Turnhalle ein. Die Ausrichter der bei Alt und Jung beliebten Veranstaltung haben sich wieder große Mühe gegeben, um ihren Gästen ein paar schöne Stunden in angenehmer Atmosphäre zu bieten. Bei schlechter Witterung wird das Fest in der "Kegelbahn" stattfinden. Nach Einbruch der Dunkelheit kommt die große Stunde der kleinen Gäste: Die Verantwortlichen werden an die Kinder Fackeln verteilen, und dann beginnt der romantische Fackelzug um die Freisportanlage herum zum freien Platz am Krebsbach unter der Terrasse, wo das Sonnwendfeuer vorbereitet ist. Die Kinder werden dann mit ihren Fackeln das Feuer entfachen. red