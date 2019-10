Sonntagsspaziergang durch die Birkach

Der Ortsverband der Grünen in Höchstadt lädt zu einem informativen Herbstspaziergang durch den Staatswald Birkach ein. Auf dem Weg treffen die Teilnehmer Fachleute, die über den Windpark, die Wasserversorgung von Höchstadt und die Waldbewirtschaftung der Birkach informieren. Begleitet werden den Rundgang Manfred Bachmayer, Landratskandidat der Grünen im Landkreis Erlangen-Höchstadt, und Christian Zwanziger, Landtagsabgeordneter der Grünen für Erlangen-Höchstadt und Erlangen. Der Herbstspaziergang findet am Sonntag, 13. Oktober, statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hochbehälter, am Ende des Treibweges, in Höchstadt. red