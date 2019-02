Sonntagsspaziergang am Spazier-Sonntag

Im zweiwöchigen Rhythmus kann man sich mit dem Awo-Treff jeweils sonntags gemeinsam mit anderen Teilnehmern zum Spazieren und Plaudern in gemütlicher Runde treffen. So hält man Körper und Geist auf Trab und verbringt den Sonntag nicht alleine. Das nächste Mal findet dieses Angebot am Sonntag, 24. Februar, ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist die Pettenkoferstraße 4. Um eine Anmeldung unter Telefon 09561/ 94415 oder per E-Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red